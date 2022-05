Veröffentlicht am 27. Mai 2022 von wwa

GUCKHEIM – Hochwertiges Mountainbike entwendet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 25. auf 26. Mai 2022, zwischen 21:00 und 07:30 Uhr wurde in Guckheim in der Straße „Am Wassergraben“ ein hochwertiges Mountainbike im Wert von circa 2.000 Euro durch einen unbekannten Täter aus einem Carport entwendet. Das Mountainbike war mit einem Vorhängeschloss an einer Stütze des Carports gesichert. Durch den unbekannten Täter wurde das Vorhängeschloss durchtrennt und das Mountainbike samt Vorhängeschloss entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Westerburg (02663-9805-0). Quelle: Polizei