Veröffentlicht am 26. Mai 2022 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf, in der Friedrichstraße

Ein 56jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte am Donnerstag, 26. Mai 2022 vom Parkplatz des S-Forums auf die B 62 / Friedrichstraße in Richtung St-Barbara Tunnel / Alsdorf aufzufahren. Dabei übersah er den Pkw eines 58jährigen Mannes, der auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Alsdorf unterwegs war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro. Quelle: Polizei