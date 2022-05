Veröffentlicht am 31. Mai 2022 von wwa

WALDBREITBACH – Badminton spielen in Gemeinschaft – VfL Waldbreitbach bietet freitags Training

Wer Spaß am Badminton-Sport hat, hat die Möglichkeit im Waldbreitbacher VfL immer freitags von 18 bis 20 Uhr mit anderen in lockerer Atmosphäre gemeinsam in der Sporthalle Waldbreitbach (Jahnstraße) den Federball übers Netz zu schlagen.

„Erst wärmen wir uns auf, dann erfolgt ein halbstündiges Techniktraining und zum Abschluss spielen wir gemeinsam“, berichtet die Trainerin Beate Eulenbach. Es handelt sich um eine gemischte Hobbymannschaft, mit Sportlerinnen und Sportlern in unterschiedlichen Altersbereichen.

Weitere Infos zum Badminton gibt es bei der Trainerin Beate Eulenbach unter Tel.: 02638-948849 oder per E-Mail an badminton@vfl-waldbreitbach.de