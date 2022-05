Veröffentlicht am 31. Mai 2022 von wwa

HEDDESDORF – VdK Ortsverbandes Heddesdorf Stammtisch am 03. Juni 2022

Nach längerer pandemiebedingter Pause reaktiviert der VdK-Ortsverband Heddesdorf seinen monatlichen Stammtisch. Am Freitag, den 03. Juni 2022 sind alle Mitglieder und Interessierten herzlich eingeladen, ab 16.30 Uhr ins Vereinsheim der Vereinigung Heddesorfer Bürger (VHB) an der Bimstraße zu kommen. Es stehen der Austausch und das Gespräch miteinander sowie Geselligkeit im Vordergrund.

Sicherlich eine gute Gelegenheit auch für Alleinstehende oder neu zugezogene Mitbürger hier Kontakte zu knüpfen. Der Stammtisch wird im weiteren Jahresverlauf dann an jedem ersten Freitag im Monat an gleicher Stelle stattfinden. Es ist beabsichtigt an verschiedenen Terminen fachkundige Referenten zu interessanten Themen einzuladen. Die Details werden dann entsprechend in der Presse und auf der Homepage des Ortsverbandes bekannt gegeben.