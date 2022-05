Veröffentlicht am 30. Mai 2022 von wwa

HAMM (Sieg) – Eine Woche zu Ehren Raiffeisens – Zwischen 5. und 12. Juni tägliche Veranstaltungen

Vom 5. bis 12. Juni 2022 findet zwischen Hamm (Sieg) und Neuwied erstmals die Raiffeisenwoche statt. Mit Aktionen, Vorträgen und Unterhaltung soll die Aktualität und Strahlkraft von Raiffeisens Idee sichtbar gemacht werden. Wer die Wahl hat, hat die Qual – so vielfältig sind die Angebote.

Auftakt ist am 5. Juni mit „Let‘s go Raiffeisen!“, einer Sternwanderung mit Regionalmarkt und Bühnenprogramm. Vier Wanderstrecken zwischen 19 und 2,5 Kilometer sind im Angebot. Ziel ist die Raiffeisenhalle in Güllesheim, wo ab 14 Uhr eine Open-Air-Veranstaltung mit Live-Musik, Verköstigung und Regionalmarkt steigt. Auskunft und Anmeldung zu den Wanderungen: www.lets-go-raiffeisen./de oder Tourist-Information Flammersfeld, 02685/809-193.

Ebenfalls am Pfingstsonntag, 5. Juni, wird in Hamm (Sieg) eine Bilderausstellung eröffnet. Bei der katholischen Kirchengemeinde heißt es „So bunt ist unser Glaube“. Eröffnung ist um 11.30 Uhr im Anschluss an den Pfingstgottesdienst. Öffnungszeiten: Mittwoch 18.30-20 Uhr, Donnerstag 17.15 bis 19 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter 02682 3008.

Die denkmalgeschützte Seifermühle bei Forst lädt am Pfingstmontag, 6. Juni, zur „Brotzeit in der Seifermühle“. Es gibt Kostproben aus dem Backes und Mitmach-Aktionen, vor allem für Kinder.

Neue Fahnen erhält das Raiffeisenland von der Deutschen Raiffeisengesellschaft. Die feierliche Übergabe für Hamm findet am 7. Juni, 11 Uhr, im Kulturhaus statt, umrahmt von einem Auftritt der Bigband der IGS Hamm und einem Umtrunk im Wirtshaus „Zum Raiffeisen“.

Eine pfingstliche Andacht wird am Mittwoch, 8. Juni, um 19 Uhr bei der kath. Pfarrgemeinde Hamm (Sieg) gefeiert. Jedermann – ob katholisch oder nicht – ist zu diese, „Wohlfühl-Gottesdienst“ eingeladen.

„Genossenschaftswesen heute“ – so ist ein Vortrag überschrieben, den Kim Wortelkamp vom Vorstand des Weyerbuscher Brodvereins 2019 am 9. Juni hält. Beginn ist um 18 Uhr im Gasthof Zur Post, Kölner Straße 8, in Weyerbusch.

Ebenfalls am 9. Juni: Der Infoabend „Enkeltauglich leben“. Er informiert über eine Seminarreihe der Ev. Landjugendakademie Altenkirchen und findet ab 19.30 Uhr im Kulturhaus Hamm statt.

Der 10. Juni ist den Kindern der Grundschule Hamm (Sieg) vorbehalten. Solveig Ariane Prusko liest dort aus ihrem Buch „Scherbenrätsel und der Mann aus der Vergangenheit“, das in weiten Teilen im Raiffeisenland spielt.

Am 11. Juni, 17.30 Uhr, ist im Programmkino in Neitersen der preisgekrönte Dokumentarfilm „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“ zu sehen (7,50 Euro).

Die Biergenossenschaft Hamm (Sieg) bietet am 11. Juni einen Raiffeisenbier-Erlebnistag in ihrem Wirtshaus „Zum Raiffeisen“ mit Brauseminar (ab 11 Uhr), Raiffeisenbier-Menü (18 Uhr) und After-Markt-Party (20 Uhr). Anmeldung: 02682/969789 oder tourismus@hamm-sieg.de.

Beim Stichwort „After Markt“ sind wir schon beim 2. Raiffeisenmarkt in Hamm (Sieg) angelangt, dem Höhepunkt und Abschluss der Raiffeisenwoche am Wochenende 11./12. Juni.

Eine Raiffeisen-Erlebnistour, eine geführte Bustour von Neuwied nach Hamm und zurück am 11. Juni wird ebenfalls dort Station machen (Zustieg auch ab Flammersfeld, 20 Euro, Anmeldung 02681/85-193).

Während der gesamten Woche: Sonderöffnungszeiten des Deutschen Raiffeisenmuseums in Hamm (Sieg) Montag-Freitag von 9-13 Uhr und von 14-18 Uhr, Samstag und Sonntag von 11- 18 Uhr, Sonderführungen der Raiffeisenbotschafterinnen nach Anmeldung unter tourismus@hamm-sieg.de.