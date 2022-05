Veröffentlicht am 27. Mai 2022 von wwa

PRACHT – Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“, Pracht – Kleine Malermeister gestalten liebevoll die Außenfassade ihrer Kita

Nachdem der Außenanstrich an der Kita“ Zur Wundertüte“ fertig war, waren sich die Kinder schnell einig: „Diese grauen Wände sollen so nicht bleiben. Unser Kindergarten ist doch fröhlich und bunt“. In der Kinderkonferenz wurde dann beschlossen, bunte Farbe muss herbei! Mit großem künstlerischem Talent machten sich einige Vorschulkinder an die Arbeit. Es wurde fleißig überlegt und Vorschläge wurden gesammelt. Sollte es ein Raumschiff oder doch lieber das Bild eines Märchenschlosses werden, eine Sonne oder spielende Kinder sind auch sehr schön. Für eines der Mädchen stand schnell fest: „Hier muss ein Frosch im Gras her“. Malkittel, Farbe und Pinsel wurden zusammengesucht und dann ging`s los. Mit viel Begeisterung und Freude entstanden wunderschöne Gemälde. Es wurden Regenbögen, Häuser, Blumen und Schmetterlinge an die Wand gebracht. Auch der besagte Frosch im Gras fand ein schönes Plätzchen. Der Phantasie und der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Nun ziert eine bunte, farbenfrohe Wand den Fahrzeughof unserer Kita. (apo) Fotos: Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“, Pracht