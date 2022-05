Veröffentlicht am 29. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wahlkreisbüro des Bundestagsabgeordneten Martin Diedenhofen eingeweiht – Erlös des Speisen- und Getränkeverkaufs an Tafel gespendet

Bei herrlichem Frühlingswetter und guter Stimmung weihte Martin Diedenhofen im Rahmen des Stadtfestes offiziell sein Wahlkreisbüro in Altenkirchen ein. Bereits vor längerer Zeit hatte der Bundestagsabgeordnete das Büro eröffnet. Eine Einweihungsfeier konnte allerdings aufgrund der lange angespannten Coronalage bis dato noch nicht stattfinden.

Umso mehr freute sich Diedenhofen, dass er gemeinsam mit seiner Büroleiterin Gaby Wirtz

zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in den Räumlichkeiten an der Quengelstraße 2a begrüßen konnte. „Ein rundum gelungenes Wochenende!“, stellte Diedenhofen nach der Eröffnung fest. „Mir liegt es am Herzen, regelmäßig vor Ort präsent zu sein und den Menschen ein offenes Ohr und einen Anlaufpunkt für ihre Anliegen zu bieten“, fuhr er fort. „Als politischer Vertreter der Region baue ich auf den engen Austausch mit den Menschen vor Ort“, betonte der Abgeordnete.

Neben vielen guten Gesprächen gab es auch Speisen und Getränke vor Ort. So sorgte Achim

Gelhaar, der auch die Altenkirchener Marktwurst anbietet, für frische Wurst im Brötchen. Gemeinsam mit der SPD Im Raffeisenland spendete Diedenhofen den Erlös der örtlichen Tafel. „Besonders wegen der steigenden Lebenshaltungskosten und des Krieges in der Ukraine sind leider noch mehr Menschen auf die Tafel angewiesen. Das ehrenamtliche Engagement vor Ort ist herausragend“, erklärte Diedenhofen und bedanke sich beim Team rund um Tafel-Koordinatorin Ute Weber. Gleichzeitig bekräftigte er, dass man im Austausch bleiben werde. „Die Berichte der Altenkirchener Tafel nehme ich mit nach Berlin.“

Während der sitzungsfreien Wochen des Deutschen Bundestages bietet der Abgeordnete

neben Terminen und Gesprächen vor Ort auch turnusmäßige Bürgersprechstunden an. Die genauen Termine können der regionalen Presse und den sozialen Netzwerken entnommen werden. Das Wahlkreisbüro in Altenkirchen ist immer dienstags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Freitags ist das Büro telefonisch unter 02681 – 9846763 oder per E-Mail unter

martin.diedenhofen.wk@bundestag.de erreichbar.

Bald wolle Diedenhofen auch sein zweites Wahlkreisbüro in Unkel offiziell einweihen. Dieses

ist immer montags und dienstags von 9 bis 16 Uhr sowie mittwochs von 12 bis 19 Uhr vor Ort erreichbar. An Donnerstagen können Bürgerinnen und Bürger das Büro telefonisch an 02224 – 9817555 oder per E-Mail unter martin.diedenhofen.wk02@bundestag erreichbar. Fotos: Martin Schmitz und Gaby Wirtz