Veröffentlicht am 26. Mai 2022 von wwa

WISSEN – Pfingstlicher Themen-Spaziergang „Mit Saus und Braus“

Pfingstlicher Themen-Spaziergang „Mit Saus und Braus“ und schöner Aussicht über Wissen. Ob es am 02. Juni 2022 wohl windig ist oder ein Tütchen Brausepulver ins Spiel kommt, wenn die kfd zum dritten Mal zu einem Themen-Spaziergang einlädt? Auf jeden Fall geht es um den Heiligen Geist, der, so wird es in vielen Liedern besungen: Leben schafft, Kraft und Frieden schenkt und die Herzen mit so viel Liebe erfüllt, dass sie glühen. Diese Lieder beschreiben ein Lebenselixier der besonderen Art, egal in welchem Jahrhundert sie geschrieben wurden.

Pfingsten gilt als der „Geburtstag der Kirche“, denn der Heilige Geist bestärkte und begeisterte die Jünger Jesu ihre Mission zu leben und die Worte Jesu weiterzutragen. Pfingsten wird am 50. Tag nach Ostern gefeiert und gehört mit Weihnachten und Ostern zu den drei großen Festen der christlichen Kirche.

Die kfd Schönstein lädt generationenübergreifend alle Interessierten zu einem Themenspaziergang mit der Theologin Birgit Gleis ein. Auf ebenen Wegen rund um den Steimel und mit schöner Aussicht sollen kleine Texte zum Heiligen Geist inspirieren. Der Spaziergang am 02. Juni 2022 beginnt um 15.30 Uhr und endet circa 17.00 Uhr. Der Treffpunkt für Fahrgemeinschaften ist an der Pfarrkirche St. Katharina, Brixiusstraße in Schönstein, da die Parkmöglichkeiten „Am Steimel“ nur eingeschränkt vorhanden sind. Der Themenspaziergang wird vom katholischen Bildungswerk Region RLP unterstützt, die Teilnahme ist kostenlos. Ein gemütlicher Ausklang des Tages ist in der heimischen Gastronomie möglich. Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung, Kurzentschlossene sind willkommen mwinninghoff@t-online.de oder 0170-4338775.