FRIEDEWALD – Schlossdorf Friedewald von Bätzing-Lichtenthäler auf Dörfertour besucht

Im herrlichen Schlossdorf Friedewald traf sich Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler mit Ortsbürgermeister Karl-Heinz Buhl und Ratsmitglied Mike Matuschewski, die sie über die geplanten Vorhaben der Ortsgemeinde informierten. Dabei wurde schnell klar, dass die Ortsgemeinde zupackend die notwendigen Investitionen ermöglicht (organisiert) und die Projekte vorantreibt.

So konnte sich die heimische Abgeordnete vor Ort von der Sanierung der Turnhalle nach neuesten energetischen Standards überzeugen und zeigte sich erfreut, dass dieses Bauvorhaben mit fast 300.000 Euro vom Land gefördert wird. Eine sehr positive Entwicklung wird auch in der Kommunalen Kindertagesstätte Friedewald deutlich, sowohl in der wunderbaren Gestaltung des Außengeländes als auch in der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes, was sich im engen Austausch mit den Erzieherinnen und dem Träger sehr gut angeht.

Kritisch merkte der Ortsbürgermeister die Dauer von Genehmigungsverfahren an, die es der Ortsgemeinde erschweren, weitere Dorfentwicklungen auf den Weg zu bringen.

Sehr erfreut zeigt sich die Gemeinde jedoch über die neuen „Schlossherren“, Familie Sausmikat, und lud Abgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler zum „Tag der offenen Tür“ am 11. Juni ein.