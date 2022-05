Veröffentlicht am 30. Mai 2022 von wwa

WISSEN – Gründung eines Lotsenpunkts in Wissen: Schulungstermine stehen fest

Freude am Zuhören und Zeit, sich Menschen zu widmen, das sind die wichtigsten Eigenschaften, die Ehrenamtliche in den Lotsenpunkten des Erzbistums Köln besitzen müssen. Alles andere, das Wissen um Hilfsangebote in der Region, über besondere Gegebenheiten vor Ort, über etwaige Fallstricke bei Jobcenter und Co erfahren sie in einer Schulung. Auch geht es bei der Fortbildung um Kommunikation und um Nähe und Distanz zu den Ratsuchenden. Denn die Lotsen sind für Menschen in größeren und kleineren Notlagen erste Ansprechpartnerinnen und -partner. Sie sind da, wenn das Geld nicht mehr für die Miete reicht, wenn das Formular vom Jobcenter Stress bereitet, der Aufenthaltstitel gefährdet ist, der Rentenantrag unüberschaubar scheint.

Wer mithelfen möchte, den neuen Lotsenpunkt Wissen mit Leben zu füllen, ist herzlich zur kostenlosen Schulung eingeladen für den 13., 27. und 29. Juni sowie 1. August, jeweils 9.30 bis 12.30 Uhr im Haus der Offenen Tür, Kirchweg 9 in Wissen. Mehr Informationen erteilt Christa Abts, Fachberatung Gemeindecaritas unter Telefon 02681-8789210 oder per Mail: christa.abts@caritas-rheinsieg.de