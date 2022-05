Veröffentlicht am 27. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – WISSEN – Der letzte Feinschliff vor dem großen Auftritt

Es war noch einmal ein letzter Feinschliff für den großen Tag: Am Samstag kamen zahlreiche Schülerinnen und Schüler der einzelnen Instrumentalklassen zum Bandtag „let’s rock“ in der Kreismusikschule in Altenkirchen zusammen. Gemeinsam mit den Lehrkräften der Musikschule wurden intensiv die Tasten, Saiten, Ventile und Felle bearbeitet, denn am Sonntag, 29. Mai, wird aus „let’s rock“ im Kulturwerk in Wissen „it rocks“. Beim großen Fest der Kreismusikschule zum 50-jährigen Bestehen treten ab 18 Uhr sage und schreibe 16 Schülerbands mit Rock- und Pop-Stücken auf – vor hoffentlich großem Publikum.

Doch ohne Übung gibt es bekanntlich keine Meister: Es war bereits der zweite Bandtag dieser Art, den die Musikschule im Mai veranstaltet hat. „Für uns sind solche Bandprojekte, wie auch Ensembles und Veranstaltungen, ein ganz wichtiger Unterrichtsbestandteil“, erklärt Verwaltungsleiterin Stefanie Neuhoff. Denn das gemeinsame Musizieren und auch das Auftreten müsse von den Schülerinnen und Schülern genauso geübt werden wie die Fähigkeiten am eigenen Instrument.

Das Fest der Kreismusikschule beginnt natürlich nicht erst mit dem Konzert: Schon ab 14 Uhr sind Alt und Jung zu Musikspielen, Vorstellungen der Instrumente, Musikcafé und Vorspielbühne eingeladen.

Foto: Die Vorbereitungen für den 29. Mai laufen auf Hochtouren. (Foto: Kreismusikschule)