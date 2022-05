Veröffentlicht am 26. Mai 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Angebote der Kreisjugendpflege: Unterwegs mit den Giebelwald-Rangern und Inliner-Workshop

Die Kreisjugendpflege Altenkirchen weist auf zwei aktuelle Angebote hin: Sie bietet am 11. Juni in der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr eine Abenteueraktion in Freusburg an. „Unterwegs mit den Giebelwald-Rangern“ heißt es dann. Im wilden Giebelwald gehen die teilnehmenden Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren auf Spuren- und Fährtensuche. Dabei gibt es so manches Abenteuer zu erleben. Eine gute Tarnung ist dabei mitunter alles. Die Teilnahme an diesem Geländespiel kostet 10 Euro.

In Kooperation mit der der Ortsgemeinde Wallmenroth und den Sportfreunden Wallmenroth bieten die Kreisjugendpflege und die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain wieder Inliner-Workshops für Kinder und Erwachsene an. Auf dem Parkplatz der Turnhalle Wallmenroth wird am 23. und 24. Juli jeweils von 10 bis 16 Uhr unter fachgerechter Anleitung der sichere Umgang mit dieser beliebten Sport- und Fortbewegungsart eingeübt. Im Workshop geht es unter anderem um richtiges Abfahren, Slalom, Kurvenlauf, Ausweichen und wirkungsvolle Bremstechniken sowie Rutsch- und Falltechniken. Kinder im Alter ab sieben Jahren – Voraussetzung ist die Fähigkeit, eigenständig aufzustehen – und Erwachsene sind eingeladen, am Kurs teilzunehmen. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person.

Anmeldungen zu beiden Veranstaltungen sind ab sofort möglich: Kreisverwaltung Altenkirchen, Tel.: 02681-812541, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de.