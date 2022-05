Veröffentlicht am 26. Mai 2022 von wwa

LINZ – EU-Projekttag: Diedenhofen zu Besuch an ehemaliger Schule – Bundestagsabgeordneter diskutiert mit Schülerinnen und Schülern des Martinus Gymnasiums Linz über die aktuelle Europa-Politik

Anlässlich des diesjährigen EU-Projekttages machte sich Martin Diedenhofen am 23. Mai auf den Weg zum Martinus-Gymnasium nach Linz. An seiner ehemaligen Schule diskutierte der Bundestagsabgeordnete mit den Schülerinnen und Schülern der

Jahrgangsstufe 9 über die aktuelle Europa-Politik und über europäische Zukunftsthemen. „Ich möchte die Gelegenheit des EU-Projekttages nutzen, um mit jungen Menschen über die Fortentwicklung der EU zu sprechen. Denn sie sollten eine zentrale Rolle einnehmen, bei der Frage, wie man Europa zukunftsorientiert gestaltet. Heute am „Tag des Grundgesetzes“ wird die Bedeutung der europäischen Integration für die Bundesrepublik Deutschland noch einmal besonders deutlich. Europa ist aus unserem Alltag zum Glück nicht mehr wegzudenken“, sagte Diedenhofen.

Im Vorfeld der Begegnung mit dem Politiker hatten sich die Schülerinnen und Schüler Gedanken gemacht und einen Fragenkatalog vorbereitet, der nicht nur Fragen zur Europäischen Union enthielt, sondern auch ganz Persönliches. So wollten die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten Näheres zum Alltag und zu den Zielen des SPD Politikers wissen und fragten auch nach Diedenhofens Weg in die Politik.

Im Anschluss an die Fragerunde fand außerdem ein Gespräch mit Schulleiter Thomas Schmacke und Vertreterinnen und Vertretern der Schülerschaft statt. Dabei ging es unter anderem um die vergangenen Schuljahre in Corona-Zeiten und die Beteiligung von jungen Menschen an Entscheidungsprozessen. Diedenhofen betonte danach: „Der enge Kontakt zu den Schulen in meinem Wahlkreis ist für mich essenziell. Deswegen werde ich auch in Zukunft den Austausch mit den Lehrenden und der Schülerschaft suchen.“

Der „EU-Projekttag an Schulen“ wird seit 2007 jährlich durchgeführt und verfolgt das Ziel, das für Deutschland so wichtige Thema Europa bei jungen Menschen präsenter zu machen. Am Martinus-Gymnasium Linz wurde der Projekttag von Heike Nefigmann organisiert.