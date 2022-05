Veröffentlicht am 25. Mai 2022 von wwa

ELKENROTH – Sachbeschädigung auf einem Spielplatz in der Elisabethstraße in Elkenroth

In der Zeit zwischen dem 07. und 12. Mai 2022 wurde auf dem Spielplatz in der Elisabethstraße in Elkenroth eine Wasserpumpe beschädigt. Die Pumpe gehört zu einem Sand-Wasserspiel im Spielplatzbereich. Es entstand ein Sachschaden von circa 700 Euro. Hinweise an den Polizeibezirksdienst Gebhardshain oder die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei