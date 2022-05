Veröffentlicht am 25. Mai 2022 von wwa

DERSCHEN – Bätzing-Lichtenthäler besuchte auf ihrer Dörfertour Derschen

Bei strahlendem Sonnenschein traf sich die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler mit Ortsbürgermeister Volker Wisser, anlässlich ihrer Dörfertour an der Grillhütte Derschen. Neben den Beigeordneten Ulrich Jungheim und Annliese Heß waren noch weitere Ratsmitglieder zu dem Austausch hinzugekommen.

Besonderes Augenmerk galt der Weiterentwicklung der schönen Ortsgemeinde am Stegskopf. Insbesondere die Blockadehaltung seitens der DBU und von den Bundesforsten ist ein totales Hemmnis für den Ausbau von Windenergie, und damit auch für die energetische wie finanzielle Unabhängkeit der fast 1.000 Einwohner starken Ortsgemeinde. Bätzing-Lichtenthäler sagte zu, in dieser Angelegenheit weiter am Ball zu bleiben und auch das Gespräch mit der DBU zu suchen. Kritisch wurde auch der Umgang mit Bauvorhaben gesehen.

Dies gilt insbesondere für die viel zu langen Bearbeitungszeiten für Baugenehmigungen. Mit der zuständigen Kreisverwaltung wird die Abgeordnete das Gespräch suchen. Intensiv wurde auch über die Verkehrsanbindung an die K109 diskutiert. Zwar wurde bestätigt, dass die Kreisstraße sich im Investitionsprogramm des Landes befände, aber ein Fortschritt bezüglich des Ausbaus bislang nicht erkennbar sei.

Die Abgeordnete, die sich bei ihrem Besuch selbst ein Bild von der stark beschädigten Straße machen konnte, sagte zu, sich nach dem aktuellen Verfahrensstand zu erkundigen, da insbesondere der zunehmende Schwerlastverkehr eine weitere starke Beanspruchung vermuten lässt. Die geplante Herabstufung der Kreisstraße K108 Mauden- Derschen sieht der Rat ebenfalls mit Sorge und als zusätzliche Belastung der ohnehin schon finanzschwachen Gemeinde. Dazu bleibt die Ortsgemeinde im interkommunalen Dialog.

Der Besuch wurde abgerundet durch die beeindruckende Schilderung des engagierten Sportvereins, der in Eigenleistung und ohne Fördermittel, den ersten „Second-Hand-Kunstrasenplatz“ eingerichtet hat. Und das zu einem Viertel der üblichen Kosten. Die Freude über tägliches Training, vor allem von Jugendmannschaften ist groß. Ob es für das zur Sanierung anstehende Sportlerheim oder für einen möglichen Mehrgenerationenplatz Fördermittel seitens des Landes geben könnte, wollte Sabine Bätzing-Lichtenthäler im Nachgang in Erfahrung bringen. Alle Beteiligten waren sich einig, dass dieser Austausch auch zukünftig fortgeführt werden soll. Vielleicht sogar schon beim Wäller-Sommer-Rock am 1. Juliwochenende.