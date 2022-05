Veröffentlicht am 25. Mai 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Neue Angebote des Kreisjugendamtes

Die Kreisverwaltung Altenkirchen weist auf aktuelle Veranstaltungen und Angebote des Kreisjugendamtes hin: Von der Irritation zum Konflikt

Konflikte sind zwischen Menschen unvermeidbar, einen sinnvollen Umgang damit kann man aber lernen. In einem zweiteiligen Kurs im Kulturhaus Hamm werden hierzu verschiedene Perspektiven auf typische Konflikte dargestellt. Der Kurs beginnt am Mittwoch, dem 8. Juni (9 bis 13 Uhr), der zweite Teil findet am Mittwoch, dem 14. September (10 bis 12 Uhr), statt. Mediator Holger Telke vermittelt die theoretischen Grundlagen von Konflikten und ermöglicht durch entsprechende Übungen tieferes Verständnis über die Entstehung und Eskalationsstufen von Konflikten. Ziel ist die Verbesserung der Sensibilität der eigenen Sprache, der Wahrnehmung fremder Bedürfnisse und Empfindlichkeiten sowie die Steigerung der Kompetenz in Beratungskontexten.

Wenn Kinder Drogen nehmen

Renate Kölsch leitet seit vielen Jahren eine Eltern-Selbsthilfegruppe in Siegen, in der Eltern von suchtgefährdeten und suchtkranken Kindern aller Altersgruppen Unterstützung finden. Dazu berichtet sie bei einem Infoabend für Eltern von drogengefährdeten Jugendlichen am Donnerstag, dem 23. Juni (18.30 bis 21 Uhr), im Infoladen „Aufwärts“ in Wissen (Gerichtsstr. 34). In der Gruppe helfen sich die Mitglieder durch den Austausch von Erfahrungen und Informationen, Ratlosigkeit und Ängste zu überwinden. Eltern sind mit ihren Problemen nicht mehr isoliert, sie finden Verständnis und Wärme. Sie können sich so gegenseitig Kraft und Halt geben. Betroffene Eltern finden in der Gruppe Unterstützung, um sich von Schuld- und Schamgefühlen zu befreien, wodurch sie für ihr eigenes Leben wieder mehr Mut und Energie entwickeln können. Eltern-Selbsthilfegruppen ermöglichen gruppenintern offene und vertrauensvolle Gespräche, respektieren gleichzeitig nach außen den Wunsch nach Anonymität und geben keine Informationen aus der Gruppe nach außen.

Selbstwertgefühl bei Kindern stärken – Austausch über Ideen und einfache Methoden im Alltag mit Kindern

Das Selbstwertgefühl eines Menschen entwickelt sich im Verlauf des Lebens. Meist sind es prägende Erfahrungen in der Familie, der Schule oder im Freundeskreis, die bereits in der frühen Kindheit Einfluss auf den Selbstwert nehmen. In einem Workshop am Dienstag, dem 5. Juli (18.30 bis 21 Uhr), geht es im Infoladen „Aufwärts“ in Wissen (Gerichtsstr. 34) um folgende Fragen: „Du möchtest das Selbstwertgefühl Deiner Kinder stärken? Du magst einen wertschätzenden Umgang mit Kindern und kindgerechte Kommunikation, auch wenn es stressig ist? Du möchtest die Beziehung zu Deinem Kind festigen? Du möchtest die Neugierde auf die Welt in Ihnen und Dir wieder wecken und Vertrauen schenken?“ Die Einladung richtet sich an Eltern und alle Interessierten, die in beruflichem Kontakt mit Kindern sind. Referentin ist Sandra Adams aus Köln.

Die Angebote sind kostenfrei. Anmeldungen werden erbeten per E-Mail an: horst.schneider@kreis-ak.de