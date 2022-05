Veröffentlicht am 25. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Spendenübergabe Altenkirchener Marktwurst – Altenkirchener Marktwurst erwirtschaftet 500 Euro für die Tafel

Es ging bei der Altenkirchener Tafel um die Wurst – Achim und Heike Gelhaar, Initiatoren der Altenkirchener Marktwurst, überreichten mit ihrem Team, bestehend aus Maria und Hans Peter Junior, Renate Schade und der Caritas Altenkirchen, die ersten Sachspenden ihres Wurstverkaufs für wohltätige Zwecke. Die Altenkirchener Marktwurst konnte mit ihrem Stand, der jeden Donnerstag auf dem Altenkirchener Wochenmarkt zu finden ist, in nur sechs Wochen einen Spendenbetrag von circa 500 Euro erwirtschaften. Das wohltätige Projekt stößt bei vielen Altenkirchnern auf großen Zuspruch und knurrende Mägen; so manch einer greift da auch gerne zweimal zu. Unterstützung erfuhr das Projekt aktiv von der Metzgerei Becker, der Bäckerei Schumacher und Intersport Hammer.

Die Spenden werden der Tafel in Form von Sachspenden zugeführt – in diesem, ersten Falle – na klar – in Form von Wurstwaren. Knapp 30 Kilogramm hat das Team für die Tafel im Gepäck. Die 500 Euro werden in zwei Spendenrunden aufgeteilt, damit die Tafel zwei Mal frische Waren bekommen kann – und das Martkwurstteam plant schon fieberhaft dem nächsten Spendenlauf entgegen. Achim Gelhaar kommentiert zufrieden: „Die Altenkirchener haben gezeigt, dass man auch mit kleinen Beträgen Gutes tun kann!“. Stadtbeigeordneter Rüdiger Trepper und Citymanager Bastian Prieß gratulierten im Namen der Stadt zu dem großen Erfolg.

Das Team der Tafel freut sich über die Spenden und die Stadt Altenkirchen kann sich über ein neues Alleinstellungsmerkmal freuen: Sie hat die sozialste Wurst im Westerwald.