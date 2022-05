Veröffentlicht am 24. Mai 2022 von wwa

BAD HONNEF – Sachbeschädigung an PKW durch Sand

Am Sonntagabend, 22. Mai 2022, gegen 17Uhr parkte ein brauner 3er BMW Cabrio an der Rheinpromenade im Bereich der Insel Grafenwerth in Bad Honnef mit geöffnetem Verdeck. Als die Fahrerin gegen 21:00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte stellte sie fest, dass jemand Sand in den Innenraum geworfen hatte. Davon gelangte auch etwas in das Getriebe des Verdecks, wodurch sich die Abdeckung nach dem Schließen des Verdecks verzog und Regen in den Kofferraum tropfte.

Die Polizei Linz am Rhein bittet um Hinweise, die zum Ergreifen der Täter führen können. Hinweise telefonisch unter der 02644-9430 oder per E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei