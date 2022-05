Veröffentlicht am 24. Mai 2022 von wwa

MARIENHAUSEN – Körperverletzung Kirmesveranstaltung

Samstagmorgen, 21. Mai 2022, in der Zeit zwischen 02.30 und 03.00 Uhr kam es auf dem Festplatz in Marienhausen vor dem Zelt zu einer Auseinandersetzung zwischen einer vierköpfigen Besuchergruppe im Alter von 16 bis 21 Jahren aus den Verbandsgemeinden Selters und Ransbach-Baumbach mit drei noch unbekannten Erwachsenen im Alter von etwa 40 Jahren. Der Konflikt begann mit dem Schubsen eines 20jährigen aus der jüngeren Gruppe und als seine Freunde helfen wollten schlug eine Frau mit der linken Faust zweimal auf eine 16jährige Jugendliche ein und verletzte sie an der rechten Gesichtshälfte. Die 16jährige erlitt Prellungen.

Es werden Zeugen gesucht die Hinweise auf die drei erwachsenen Personen, zwei Männer und eine Frau im Alter von 40 Jahren geben können. Die Täterin, die zuschlug ist circa 1,60 Meter groß, blonde Haare und trug eine blaue Jeansjacke. Eine männliche Person wird auffällig groß um 2 Meter mit hellen kurzen Haaren und weißem Poloshirt beschrieben und die zweite männliche Person war etwa 1,70 Meter groß, hatte dunkle kurze Haare und trug ein schwarzes Poloshirt. Sachdienliche Hinweise werden an die PI Montabaur unter der Telefonnummer 02602-9226-0 erbeten. Quelle: Polizei