Veröffentlicht am 24. Mai 2022 von wwa

KIRCHEIB – ROTT – KAFFROTH – Einbruchsdiebstahl aus Verkaufsautomaten in der Region

In der Zeit von Montag bis Dienstag, 23 bis 24. Mai 2022, zwischen 21.30 und 08.00 Uhr, wurden von unbekannten Tätern mehrere Verkaufsautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. In Kircheib, in der Hauptstraße, gingen die Täter einen Verkaufsautomaten („Eierautomat“) an. In Rott, und in Kaffroth, wurden insgesamt drei Automaten („Milch-/Wurst-/Käseautomat“) aufgebrochen. Täterhinweise sind an die Polizei Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei