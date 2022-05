Veröffentlicht am 27. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Spanisch für Anfänger: Kreisvolksschule startet neuen Schnupper-Kurs

Am Mittwoch, dem 1. Juni, startet ein neuer Spanisch-Einsteigerkurs der Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen. Und es gibt viele gute Gründe, Spanisch zu lernen: Ob es der geplante Urlaub in Spanien ist, spanisch sprechende Freunde und Verwandte oder notwendige Sprachkenntnisse für den Beruf. Spanisch ist nach Englisch inzwischen zur zweitwichtigsten Weltsprache avanciert. Der Spanischkurs für Anfänger unter der Leitung von Angelika Perez bietet einen idealen Einstieg in die neue Sprache. Eine Fortsetzung nach den Sommerferien ist vorgesehen. Die Teilnahme kostet bei acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern 30 Euro. Wer mehr über den Kurs mit zunächst sechs Terminen in der Zeit von 19.45 bis 21.15 Uhr erfahren oder sich anmelden möchte, kann sich mit der Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule in Verbindung setzen: E-Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812213.