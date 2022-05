Veröffentlicht am 24. Mai 2022 von wwa

EICHELHARDT Geschicklichkeitsfahren mit Einsatzfahrzeugen auf dem Gelände der Firma Schumacher GmbH in Eichelhardt

Der Kreisentscheid im Geschicklichkeitsfahren mit Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr fand am Sonntag, 22. April 2022, ab 09:00 Uhr auf dem Gelände der Firma Schumacher GmbH in Eichelhardt statt, die auch gleichzeitig Partner der Feuerwehr ist. Eingeladen dazu hatten der Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen e.V. gemeinsam mit seinen Wertungsrichtern alle Feuerwehreinheiten im Kreis Altenkirchen.

Das Geschicklichkeitsfahren dient den Feuerwehrangehörigen die zum Einsatz erforderlichen Fähigkeiten im Führen von Feuerwehrfahrzeugen zu erreichen. Dies erhöht die Sicherheit und führt letztendlich zur Vermeidung von Unfällen auf Einsatzfahrten durch siche­res Verhalten.

Insgesamt starten 28 Fahrer und Fahrerinnen in kompletter Einsatzausrüstung inklusive Helm. Gestartet wurde in zwei Klassen. Klasse A entspricht der Führerscheinklasse B und wird mit Feuerwehrfahrzeugen bis zu einem Gesamtgewicht von 3.5 Tonnen durchgeführt. Die Klasse B, die der Führerscheinklasse C entspricht, wird mit Feuerwehrfahrzeug mit einem Gesamtgewicht größer 9 Tonnen gestartet. Die Prüfungen werden durch geschulte Wertungsrichter, allesamt aus den Einsatzabteilungen der Feuerwehren im Kreis Altenkirchen bewertet.

In der Klasse A gewann: 1. Platz Erik Otto, Feuerwehr Verbandsgemeinde Wissen; 2. Platz Dirk Born, Feuerwehr Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain; 3. Platz Jan Hengelmolen, Feuerwehr Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain

In der Klasse B gewann: 1. Platz Dirk Born, Feuerwehr Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain; 2. Platz Martin Schütz, Feuerwehr Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain; 3. Platz Michel Linke, Feuerwehr Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf

Jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde und ein Präsent des KFV. Die drei Erstplatzierten der jeweiligen Klassen erhielten zusätzlich attraktive Tankgutscheine und vertreten am 17. September 2022 den Kreis Altenkirchen beim Landesentscheid in Koblenz anlässlich des 60jährigen Jubiläums des Landesfeuerwehrverbandes.

Seitens des Verbandes ist man sehr froh, dass die Veranstaltung seit vielen Jahren wieder im eigenen Landkreis durchgeführt werden konnte, so der Vorsitzende Volker Hain und Geschäftsführer Daniel Freese. Beide dankten dem für die Ausrichtung verantwortlichen Sprecher der Wertungsrichter Andreas Krüger sowie allen Wertungsrichtern für deren Unterstützung. (voha) Fotos: Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen