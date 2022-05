Veröffentlicht am 25. Mai 2022 von wwa

KURTSCHEID – Ehrennadel des Landes an Helmut Nahlbach verliehen

Nach langer Zeit konnte nach den der Pandemie geschuldeten Beschränkungen mal wieder mit vielen Gästen im Röntgenmuseum für drei Verdiente Personen eine feierliche Ehrennadelverleihung stattfinden.

Die Verleihung der Ehrennadel ehrt Bürger des Landes Rheinland-Pfalz, die sich durch eine mindestens zwölfjährige ehrenamtliche Tätigkeit in der kommunalen, sozialen, wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Selbstverwaltung, in Vereinigungen mit sozialen oder kulturellen Zwecken oder durch vergleichbare Tätigkeiten ausgezeichnet haben. Neben Erich Walther aus Feldkirchen und Heinz Effert aus Niederbreitbach, der Kurtscheider Ehrenamtler Helmut Nahlbach für seine vielfältigen und langjährige Verdienste ausgezeichnet. Für den Vollblutkarnevalisten Nalli, wie er von seinen Freunden genannt wird, ist oft der Tag zu kurz, um all die Dinge zu erledigen für die er ehrenamtlich Verantwortung übernommen hat. In Neuwied Gladbach im Jahr 1944 geboren, wohnt er seit vielen Jahren mit seiner Frau Ingrid in der höchsten Gemeinde im Kreis Neuwied. Seit dem 20. Mai 2020 kann er sich neben seinen Ehrenpreisen aus dem Jahr 2014 der Verbandsgemeinde Rengsdorf und für 30jährige Ratsmitgliedschaft in der Orts- und Verbandsgemeinde, nun auch über die Ehrennadel des Landes freuen. Neben dem MGV Kurtscheid, dem er 58 Jahre als aktiver Sänger angehört, ist er auch noch sportlich seit seiner aktiven Pfadfinderzeit in den 60er Jahren im Tischtennisverein in Gladbach tätig und nunmehr 46 Jahre in der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Niederbreitbach e. V..

Auch hier wurde er, wie in vielen anderen Vereinen seines Heimatortes, zum Kassenprüfer gewählt. Eine besondere Leidenschaft ist jedoch für den gebürtigen Rheinländer, der Karnevalsclub KCK „Hie Höh“ seiner Heimatgemeinde Kurtscheid, deren Vorsitz er von 1995 bis 2000 übernahm. Seit 1977 ist die Fünfte Jahreszeit ein Höhepunkt in seinem Leben, in dem er oft als Büttenredner durch die Säle zog. In den selbigen Lokalitäten war er zugleich aber auch als Kommunalpolitiker seit vielen Jahrzehnten zu finden. In zahlreichen Ausschüssen zwischen Jugend, Senioren, Sport und Kultur, bei der Jagdgenossenschaft und der Unternehmensflurbereinigung ist seine Fach- und Sachkenntnis noch immer gefragt. Für dieses enorm vielfältiges bürgerschaftliches Engagement wurde Helmut Nahlbach von dem Kurtscheider Werner Wittlich für die Ehrung vorgeschlagen. Die verliehene Ehrennadel am Revers, bekam die Blumen Ehefrau Ingrid, die all die Jahre dieses Engagement mitgetragen hat, ihren Helmut den Rücken gestärkt und ihn treu bei all seinen Aktivitäten unterstützt hat. (mabe) Fotos: Marlies Becker