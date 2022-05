Veröffentlicht am 24. Mai 2022 von wwa

NEUWIED – Ehrennadel des Landes an Erich Walther verliehen

Nach langer Zeit konnte nach den der Pandemie geschuldeten Beschränkungen mal wieder mit vielen Gästen im Röntgenmuseum für drei Verdiente Personen eine feierliche Ehrennadelverleihung stattfinden.

Die Verleihung der Ehrennadel ehrt Bürger des Landes Rheinland-Pfalz, die sich durch eine mindestens zwölfjährige ehrenamtliche Tätigkeit in der kommunalen, sozialen, wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Selbstverwaltung, in Vereinigungen mit sozialen oder kulturellen Zwecken oder durch vergleichbare Tätigkeiten ausgezeichnet haben neben Helmut Nahlbach aus Kurtscheid und Heinz Effert aus Niederbreitbach wurde der Neuwieder Ehrenamtler Erich Walther für seine außerordentliche und langjährige Verdienste ausgezeichnet und die sind vielfältig. Angefangen mit der Pflege des Feldkirchener Seite im Internet über sein Engagement im Bürgerverein Fahr e.V. bis hin zu seinen Bemühungen für den Abriss der maroden Gurkenfabrik Kühne. Walther gehört seit dem Jahre 2009 dem Bürgerverein Fahr e. V. an, ist dort seit dieser Zeit im Vorstand als Schriftführer vertreten und unterstützt in engagierter Weise viele Projekte. So ist er maßgeblich an der erfolgreichen Entwicklung der unteren Mühle – jetzt wieder aufgebaut und restauriert – beteiligt und soll der Bevölkerung nach Fertigstellung als Veranstaltungsort und als „Dorfmuseum“ dienen.

Auch für einen kleinen Wochenmarkt in Feldkirchen machte sich Erich Walther stark. Zusammen mit seiner Frau Melinda, die gern ihre Gäste kulinarisch verwöhnt, hat der Gourmet Erich Walther seinen Traum von einem eigenen Weinbau hinter seinem Wohnhaus auf der sonnenbegünstigten Wand erfüllt. Nicht zuletzt, um einen möglichst hochwertigen Tropfen zu erzeugen. Ob der dann auch von Walter Taufert, der ihn als Preisträger vorgeschlagen hat probiert wird, ist nicht bekannt aber durchaus wahrscheinlich. (mabe) Fotos: Marlies Becker