Veröffentlicht am 23. Mai 2022 von wwa

KOBLENZ – Figuren der Ausstellung „Alltagsmenschen“ durch unbekannte Täter beschädigt – Polizei Koblenz sucht Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21 auf 22. Mai 2022, zwischen 21:00 und 08:45 Uhr, wurden die in Koblenz aufgestellten Figuren der Ausstellung „Alltagsmenschen“ teilweise erheblich beschädigt und mit Farbe beschmiert. Figuren im Bereich des Eingangs zum Schlossgarten am Rheinufer wurden aus ihren Verankerungen gerissen, umgestürzt und beschädigt. Weitere Figuren im Bereich der Rheintreppen und im Schlossgarten wurden mit Farbe beschmiert und anderweitig beschädigt.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter der 0261-1030 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei