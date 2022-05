Veröffentlicht am 23. Mai 2022 von wwa

KIRCHEN – Sachbeschädigung mit hohem Sachschaden – Belohnung ausgesetzt

In der Zeit von Samstag auf Sonntag, 21. auf 22. Mai 2022, zwischen 15.00 und 16:30 Uhr wurde im Stadtgebiet Kirchen eine Leuchtreklametafel beschädigt. Ein unbekannter Täter schloss vermutlich mit einer Armbrust einen Pfeil in das Panel des Reklameblocks am Netto-Markt in der Kirchener Innenstadt. Das Panel wurde dabei beschädigt; es entstand Sachschaden von mindestens 5.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass der Täter an den Tatort zurückkehrte und aus großer Höhe, circa 5 Meter, den verschossenen Pfeil entfernte. Hinweise an den Polizeibezirksdienst Kirchen oder die Polizei Betzdorf. Der Geschädigte hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Quelle: Polizei