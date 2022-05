Veröffentlicht am 23. Mai 2022 von wwa

BERLIN – REGION – Bahnlärm-Reduzierung auch fortan beschleunigen – Erwin Rüddel: „Parlamentsgruppe verfolgt weiterhin gemeinsame Ziele“

„Die in der 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages von mir gegründete überparteiliche Parlamentsgruppe Bahnlärm, wird ihre Intuition im Interesse der Bahnanwohner, unter anderem am Mittelrhein und im Siegtal, auch in der neuen 20. Wahlperiode fortsetzen. Wir haben zwar bereits viel erreicht, aber das ist noch lange nicht genug und deshalb bleiben wir dran“, erklärt aktuell der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Dabei weist der Parlamentarier auf bereits erzielte Erfolge, wie Lärmreduzierung durch Flüsterbremsen an Güterwaggons, gegebenenfalls fällig werdende Trassenpreise hin. „Das sind erste positive Schritte, den zur Lärmsituation auf den Gleisen der Deutschen Bahn weitere folgen müssen“, so der Christdemokrat.

Es ist ein wichtiges Zeichen an die Bürgerinnen und Bürger, dass ihre Abgeordneten sie bei diesem wichtigen Thema nicht alleine lassen. Die auch in der 20. Legislaturperiode ihre Arbeit fortsetzende Parlamentsgruppe Bahnlärm versteht sich ebenfalls als Anlaufstelle für Bürgerinitiativen sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger.

Zudem ist es ein positives Signal zur parteiübergreifenden Bekämpfung des auch krankmachenden Bahnlärms, der insbesondere durch eine zu erwartende Zunahme des Güterverkehrs weiterhin aktuell ist und politisch beschäftigt.

„Die Parlamentsgruppe Bahnlärm kann somit auch fortan als Vermittler zwischen den Akteuren fungieren, um die bestehenden Probleme und Missstände aktiv nachhaltig anzugehen und diese zu beseitigen. Ein erstes Treffen in dieser Legislaturperiode ist auf Dienstag, den 2. Juni 2022, terminiert“, bekräftigt Erwin Rüddel.