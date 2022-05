Veröffentlicht am 31. Mai 2022 von wwa

MORSBACH – Konzert der Früherziehungs- und Blockflötengruppen der Musikschule Morsbach

Alle Gruppen der Musikalischen Früherziehung und des Blockflötenanfangsunterrichtes aus Morsbach und Friesenhagen geben am Mittwoch, 22. Juni 2022, ab 17 Uhr ein Konzert in der Morsbacher Kulturstätte (Hahner Straße).

Unter dem Motto „Die Jahresuhr“ musizieren die jüngsten Musikschulschüler Lieder über Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Der Eintritt ist frei. Die Musikschule freut sich über Spenden am Ausgang. Mit diesem Konzert kann nach der Coronapause endlich wieder eine Präsentation des Projektes „Musikalische Früherziehung für alle“ stattfinden. In diesem für die Kinder kostenfreien Projekt erhalten alle Vorschulkinder ein Jahr Unterricht in musikalischer Früherziehung durch Lehrkräfte der Musikschule in den einzelnen Kitas. Das Projekt wird in Kooperation mit der Pfarreingemeinschaft Morsbach-Friesenhagen-Wildbergerhütte durchgeführt, deren Familienzentren in Morsbach und Friesenhagen ebenfalls beteiligt sind.