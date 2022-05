Veröffentlicht am 23. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Einbruchdiebstahl in ein Gartenmaschinencenter in der Kölner Straße in Altenkirchen

Am Sonntag, 22. Mai 2022, kam es in der Zeit zwischen 13:15 und 17:15 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Gartenmaschinencenter in der Kölner Straße 96. Unbekannten Tätern gelang es in den Lagerraum einzudringen, anschließend das Diebesgut zusammenzustellen und letztendlich mit einem Fahrzeug abzutransportieren. Vermutlich um mehr Platz im Fahrzeug zu haben, ließen die Täter zwei Vollgummireifen zurück, deren Herkunft gegenwärtig ungeklärt ist. Während des Einbruches wurde offensichtlich das Alarmsignal eines Mähroboters ausgelöst, das auch außerhalb des Gebäudes hörbar gewesen sein muss. Entwendet wurden diverse Gartengeräte wie Kettensägen, Laubsauger, Mähroboter, sowie eine professionelle Drohne. Der Wert des entwendeten Diebesguts beläuft sich auf circa 50.000 Euro. Im Zuge einer Zeugenbefragung wurde ermittelt, dass in der Zeit zwischen 15:25 und 15:30 Uhr vor dem Objekt ein weißer, gepflegt wirkender Pritschenwagen aufgefallen sei. Zeugen hinsichtlich des Vorfalls, insbesondre im Hinblick auf den Pritschenwagen, die Herkunft der Reifen sowie das akustische Alarmsignal, werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei