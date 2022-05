Veröffentlicht am 23. Mai 2022 von wwa

RHEINBREITBACH – Diebstahl eines Quad in dem Rolandsecker Weg in Rheinbreitbach

Im Zeitraum zwischen Samstag und Montag, 21. und 23. Mai 2022, entwendeten Unbekannte ein schwarzes Quad im Rolandsecker Weg in Rheinbreitbach. Am Fahrzeug war das amtliche Kennzeichen NR-WI 97 angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Linz am Rhein entgegen. Quelle: Polizei