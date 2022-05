Veröffentlicht am 23. Mai 2022 von wwa

UNKEL – Dieseldiebstahl aus Baustellenfahrzeug in der Eschenbrenderstraße in Unkel

Im Zeitraum zwischen Freitag und Montag, 20. und 23. Mai 2022, betraten unbekannte Täter das Baustellengelände in der Eschenbrenderstraße in Unkel. Dort brachen sie den Tankdeckel von einem Baufahrzeug auf und entwendeten Diesel aus dem Kraftstofftank. Täterhinweise nimmt die Polizei in Linz entgegen. Quelle: Polizei