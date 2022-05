Veröffentlicht am 23. Mai 2022 von wwa

REGION – Begegnungen mit Tieren in freier Natur – Erlebnis Natur

Der morgendliche Spaziergang vorbei an Wiesen, Felder und Wälder zeigt die Schönheit der Natur und das friedliche und harmonische Leben der Tierwelt. Das Rehwild zeigt sich einzeln und im Sprung, die Vogelwelt in ihrer ganzen Vielfalt zu Land, Luft und Wasser. Reptilien sonnen sich in der wärmenden Frühlingssonne, Insekten schwirren von Blüte zu Blüte. Morgen- und Abendsonne tauchen das Firmament in ein prächtiges Farbenspiel, der Morgennebel taucht die Landschaft in eine gespenstische Szene. Die kahlen, dürren Äste der Baumkronen und Büche beginnen zu blühen und zu grünen. Der Mensch darf dieses alles in vollen Zügen genießen, wenn er es denn wahrnimmt. Fotos: rewa – diwa – aris – moiner – Malte Isele