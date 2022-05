Veröffentlicht am 22. Mai 2022 von wwa

RHEINBROHL – Wartehäuschen am Bahnhof in Rheinbrohl beschädigt

Freitagnachmittag, 20. Mai 2022, gegen 16:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Wartehäuschen am Bahnhof in Rheinbrohl. Dort wurden zwei Glasscheiben durch Steinwurf zerstört. Der Schaden dürfte im mittleren dreistelligen Euro Bereich liegen. Durch Zeugen ergingen Hinweise auf eine männliche Person, die für die Tat in Frage kommt. Die wurde wie Folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, 1,90 m groß, rotes T-Shirt, führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Der Mann entfernte sich noch vor Eintreffen der Streifen zu Fuß in Richtung Ortskern Rheinbrohl. Die Fahndung nach dem Mann verlief negativ. Hinweise zur Tat oder zum Täter an die Polizei Linz unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei