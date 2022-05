Veröffentlicht am 22. Mai 2022 von wwa

BENDORF (Rhein) – Pkw-Fahrerin fährt in der Brauereistraße in Bendorf/Rhein Fußgänger an und flüchtet

Bereits am Montagvormittag, 16. Mai 2022, gegen 09:35 Uhr kam es an der Ausfahrt eines Einkaufmarktes in der Brauereistraße in Bendorf/Rhein zu einer Kollision zwischen einem 38jährigen Fußgänger und einer unbekannten Pkw-Fahrerin. Zum Unfallzeitpunkt wollte die Pkw-Fahrerin den Parkplatz des Einkaufsmarktes nach rechts verlassen und in den Kreisverkehr einfahren. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah sie den von rechts kommenden, auf dem Gehweg befindlichen Fußgänger. Es kam zu einer leichten Berührung zwischen Pkw und Fußgänger, in dessen Folge sich der Fußgänger auf der Motorhaube abstützte und zur Seite sprang. Dadurch verletzte er sich leicht am Handgelenk.

Die Pkw-Fahrerin setzte im Anschluss ihre Fahrt unbeeindruckt fort, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Bei der Pkw-Fahrerin soll es sich um eine Frau zwischen 35

und 45 Jahren gehandelt haben, die dunkle Haare mit blonden Strähnen hatte. Sie soll mit einem schwarzen SUV, vermutlich der Marke Seat, unterwegs gewesen sein. Da der Vorfall erst am Donnerstag bei der Polizei angezeigt wurde, bittet die Polizei Bendorf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang sowie zur Unfallverursacherin und deren Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 02622-94020 oder unter der E-Mail-Adresse

pibendorf@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei