Sachbeschädigung durch Steinwurf wurden im Bereich Josef-Hüngsbergstraße in St. Katharinen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 19. auf 20. 2022, wurden im Bereich Josef-Hüngsbergstraße in St. Katharinen, eine Vielzahl an Fensterscheiben rund um den Komplex der Sporthalle eingeworfen. Weiterhin wurden Fensterscheiben bei der Grundschule, als auch des Bürgerhaus St. Katharinen durch unbekannte Täter beschädigt. Der entstandene Schaden dürfte bei einem mittleren vierstelligen Eurobetrag liegen. Zeugen, die in der Nacht zum Freitag Beobachtungen im Bereich des Sporthallenkomplexes gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei