Veröffentlicht am 22. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN-LEUZBACH – Neuer Spielplatz mit symbolischem Spatenstich in Angriff genommen

Zum Spatenstich des neuen Kinderspielpatz trafen sich am Rande des Stadtteils Leuzbach Ortsbürgermeister Matthias Gibhardt mit der verantwortlichen Planung Stadt-Land-plus GmbH und dem Ausführer Börgerding Landschaftsbau GmbH. In der nächsten Zeit werden dort etliche Spielgeräte installiert. So sind geplant: Klettermöglichkeiten, Schaukeln, Trampolin und eine circa 25 Meter lange Seilbahn. An diesen Spielpatz soll sich in naher Zukunft auch eine Aufenthalts- und Spielfläche eingerichtet werden. Foto: Renate Wachow