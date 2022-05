Veröffentlicht am 22. Mai 2022 von wwa

ORFGEN – MAULSBACH – Fünf Schützen des KKSV Orfgen für 60 Jahre Mitgliedschaft im Verein geehrt

Sonntagnachmittag, 15. Mai 2022, nahm der RSB Ehrungen für Vereinsmitglieder der Schützen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, im Anschluss an den Schützenfestumzug in Maulsbach. Für 60 Jahre Mitgliedschaft im KKSV Orfgen wurden Paul Werner Wendel, Bernd Heynen, Karl Hähr, Walter Klein und Herbert Müller geehrt. Sie erhielten von der stellvertretenden Vorsitzenden des Rheinischen Schützenbund Manuela Göbel, assistiert von Dirk Euteneuer, die Präsidentenmedaille verliehen. Fotos: H.W. Schuh – KKSV Orfgen