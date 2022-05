„The Spirit of Falko“ – Hans-Peter Gill und Band in der Wiedhalle Neitersen

Veröffentlicht am 22. Mai 2022 von wwa

„The Spirit of Falco“ – Hans-Peter Gill und Band in der Wiedhalle NeitersenIm Deutschen Fernsehen tobte über gut drei Stunden der Pokalkrimi zwischen Leipzig und Freiburg – In der Wiedhalle Neitersen machte Hans-Peter Gill als „Falco“ ein Fass auf. „Rock Me Amadeus“ – Hans-Peter Gill und Band ließen keine Wünsche offen, präsentierten die Show „The Spirit of Falco“ und begeisterten das große Publikum das den Abend genoss und gebührend feierte. Fotos: Renate Wachow