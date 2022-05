Veröffentlicht am 22. Mai 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Angebot der Beratungsstelle Diakonie Mutter Kind Gruppe Ukraine

Ein herzliches „Willkommen im Westerwald“ gilt aktuell auch den Geflüchteten aus der Ukraine. Viele Frauen und Kinder haben derzeit in der heimischen Region eine Bleibe gefunden. Die Beratungsstelle des Diakonischen Werkes im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen will künftig deshalb Müttern mit kleinen Kindern (0 bis 3 Jahre) ein Angebot zum Ankommen machen. „Gemeinsam spielen, lachen, sich austauschen, informieren, orientieren und unterstützen“ hat die Evangelische Beratungsstelle die Inhalte einer neuen Mutter-Kind-Gruppe überschrieben.

Ab 1. Juni können interessierte Frauen mit ihren Kindern dann jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr in die Beratungsstelle nach Altenkirchen im Stadthallenweg kommen. Damit das schöne Miteinander von Betreuerinnen, Müttern und Kindern auch sprachlich klappt, sorgt die Beratungsstelle für sprachkundige Unterstützung.

Ansprechpartnerinnen für die Mutter-Kind-Gruppe sind die Mitarbeiterinnen der Schwangerenberatung Antje Daub-König und Eva Christin Hähn. Dass auch Eva Christin Hähn mit diesem Gruppenangebot nun weiteren Menschen in der Region bekannt wird, freut das Beratungsstellen-Team sehr.

Die Psychologin, die aus der Region stammt, kam nach Ausbildungszeit und mehreren Jahren Dienst in der gerontopsychologischen Beratung in Trier kürzlich wieder zurück in den Westerwald und verstärkt das Team der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Altenkirchen im Bereich der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung.

Eva Christin Hähn freut sich, ihre vielfältigen Erfahrungen in der Unterstützung von Menschen in krisenhaften Situationen und eine begonnene Weiterbildung in Systemischer Beratung und Therapie in die Arbeit mit den Ratsuchenden einbringen zu können.

Die Schwangerenberatungsstelle des Diakonischen Werks in Altenkirchen gehört zur Integrierten Familienorientierten Beratungsstelle. Es gibt für Ratsuchende die Möglichkeit, Termine sowohl in Altenkirchen als auch in Betzdorf wahrzunehmen. Die Beraterinnen unterstützen u.a. in der „Ergebnisoffene Schwangerschaftskonfliktberatung mit Beratungsbescheinigung“, helfen bei finanziellen Problemen in der Schwangerschaft, suchen aber auch Schulen, Kirchengemeinden und weitere interessierte Einrichtungen auf, um über die Themen Freundschaft, Liebe und Sexualität zu informieren.

Die Beratungen und Angebote sind kostenfrei und unterliegen der Schweigepflicht. Informationen/Rückfragen zur Mutter-Kind-Gruppe „Willkommen im Westerwald“ (sie wird gefördert von der Lotto-Stiftung Rheinland-Pfalz) oder zu Fragen rund um Schwangerschaft und Beratung: www.beratungsstelle-altenkirchen.de oder bei Eva Christin Hähn, Schwangerenberatungsstelle Altenkirchen, Stadthallenweg 12, 02681/ 82 49 612 und Antje Daub-König, Beratungsstelle Betzdorf, Rainstraße 1, 02681/82 49 619. Fotos: Kirchenkreis Altenkirchen

Foto: Einladungsplakat „Willkommen im Westerwald“

Foto: Eva Christin Hähn ist neue Mitarbeiterin der Evangelischen Beratungsstelle der Diakonie im Kirchenkreis Altenkirchen und bietet aktuell, neben Beratungen rund um die Schwangerschaft auch eine Mutter-Kind-Gruppe für Geflüchtete aus der Ukraine an. Einmal wöchentlich können sich die Frauen mit ihren bis zu drei Jahre alten Kinder in der Beratungsstelle im Stadthallenweg willkommen fühlen. Dank Unterstützung dürfte es dabei auch keine Sprachprobleme geben.