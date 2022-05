Veröffentlicht am 24. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller geht es bunt her.

Am Samstag, den 11. Juni, von 14 bis 17 Uhr bietet das Haus Felsenkeller unter Leitung der freischaffenden Künstlerin Franziska Seifert einen Tagesworkshop für Kinder und Jugendliche ab 5 Jahren zum Thema „Kreativität mit Pflanzenfarben“ an. In einem Alltag voller Stress, Leistungsdruck und gefüllten Terminplänen, nehmen wir uns viel zu selten Zeit, die Natur um uns herum bewusst wahrzunehmen und kennenzulernen. Dabei ist nachgewiesen, wie gut uns das tut. In diesem Workshop wollen wir die Grundlagen des Pflanzenfärbens kennenlernen, Materialien aus der Natur nutzen und eigene Pflanzenfarben herstellen. Im Anschluss können wir diese zum Malen und Experimentieren benutzen. Die Teilnahmegebühr inklusive Materialien beträgt 15 Euro.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de