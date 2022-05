Veröffentlicht am 23. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller veranstaltet „Erlebnistag Graffiti“ im kabelmetal in Windeck-Schladern.

Am Sonntag, den 12. Juni, von 10 bis 19 Uhr, veranstaltet das Haus Felsenkeller den Tagesworkshop „Erlebnistag Graffiti“ für Jugendliche ab 13 Jahren. Stattfinden wird die Veranstaltung beim neuen Kooperationspartner des Felsenkellers: im kabelmetal (Schönecker Weg 5, 51570 Windeck-Schladern). An diesem Erlebnistag wird zunächst ein kurzer Überblick über die Entstehung und Geschichte des Graffiti vermittelt sowie die technischen Grundlagen erläutert, sodass im Anschluss erste eigene Skizzen erstellt und später eigene Bilder erschaffen werden können. Es werden sowohl grundlegende Dinge, wie der Umgang mit der Sprühdose und der Aufbau eines Bildes, erlernt als auch Wissen über Feinheiten, wie z.B. Farbkompositionen, Dynamik und gezielte Licht- und Schattensetzung, vermittelt. Zwischen den einzelnen Blöcken wird es auch immer genügend Zeit für Pausen und Raum für freies Experimentieren geben, damit die Teilnehmenden sich selbst ausprobieren und die Spraydose als Mal-Werkzeug kennenlernen können. Wer bereits Vorerfahrungen mitbringt und sich der Verfeinerung seiner Character oder Styles widmen möchte, kann das in diesem Workshop unter professioneller Anleitung des Künstlers & Referenten Moritz Winkler, welcher mehr als zehn Jahre Erfahrung als Workshopleiter mitbringt, selbstverständlich auch tun. Die Teilnahmegebühr inklusive Materialien beträgt 25 Euro.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.