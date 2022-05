Veröffentlicht am 22. Mai 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Der kleine Bio-Gemüsegarten: Kurs der Kreisvolkshochschule gibt praktische Tipps

Frische Möhren, knackiger Mangold oder Feldsalat für den Winter: eigenes Bio-Gemüse zu ernten ist eine tolle Sache. Doch wie fängt man an, wenn es noch kein Gemüsebeet gibt und der Weg dorthin viel zu zeitraubend und zu mühsam erscheint? Ein aktueller Kurs der Kreisvolkshochschule Altenkirchen ab Mittwoch, dem 1. Juni, unter der Leitung von Julia Hilgeroth-Buchner richtet sich an Einsteiger ohne Vorkenntnisse und zeigt, wie einfach der erste Schritt sein kann.

Die Anlage des Beetes, Einsaaten, Pflanzungen und die Pflege übers Jahr werden anschaulich und gut nachvollziehbar erläutert. Dazu gibt es viele Tipps aus der Praxis, ein Skript, Saatgut-Proben und ein Begrüßungs-Pflänzchen. Nach vielen Onlineangeboten in den vergangenen Monaten rund um das Thema Biogarten kann dieser Kurs wieder in Präsenz stattfinden. Der Kurs umfasst drei Kursabende, bei gutem Wetter im interkulturellen Garten in Altenkirchen. Die Teilnahme kostet 30 Euro.

Weitere Informationen und Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681- 812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.