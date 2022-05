Veröffentlicht am 22. Mai 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Der Zensus ist gestartet, aber Zensus ist nicht gleich Zensus

Die Durchführung des Zensus 2022, umgangssprachlich auch Volkszählung genannt, ist gestartet. Aufgrund einer sehr hohen Anzahl an Telefonanrufen in der Zensus-Erhebungsstelle Altenkirchen weist diese daraufhin, dass aktuell zwei Befragungen durchgeführt werden.

Zum einen wird eine Gebäude- und Wohnungszählung durchgeführt. Fragen dazu beantwortet das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz mit Sitz in Bad Ems. Die Hotline für die Gebäude und Wohnungszählung lautet 02603-5048000.

Sollten Personen bzw. Haushalte im Rahmen der Haushaltebefragung ausgewählt worden sein – im Landkreis Altenkirchen knapp neun Prozent – können diese ihre Fragen an die Erhebungsstelle in Altenkirchen richten. Zum Teil haben Haushalte auch schon Kontakt zu den so genannten Erhebungsbeauftragten gehabt, die Befragungen an der Haustüre durchführen und sich entsprechend ausweisen können. In diesem Falle bittet die Erhebungsstelle, direkt Kontakt zu den Erhebungsbeauftragten aufzunehmen.

Weiterhin bittet die Erhebungsstelle darum, die Auskunft möglichst per Onlineeingabe durchzuführen. Wie diese funktioniert, erklären die Erhebungsbeauftragten beim Besuch an der Haustür. „Sollten die insgesamt 11.500 Menschen in unserem Kreis nicht die Onlinevariante wählen, sondern uns die Daten schriftlich in Papierform mitteilen, bedeutet dies für uns einen zusätzlichen Zeitaufwand von bis zu 500 Stunden, da wir diese Daten nochmals von Hand im System eintragen müssen. Die Onlinevariante ist aufgrund ihres Aufbaus und der hinterlegten Fehlerprüfung ein gutes Instrument, die Daten an uns zu übermitteln. Rückfragen von unserer Seite aus können dadurch vermieden bzw. minimiert werden“, so Lars Kober, Leiter der Zensuserhebungsstelle.