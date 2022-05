Veröffentlicht am 22. Mai 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – PV in Gebäude integrieren

Bauwerks-integrierte Photovoltaikanlagen, kurz BIPV, stehen noch nicht im Fokus gesetzlicher Maßnahmen bei der Erfüllung der Solarpflicht. „Das ist ein Versäumnis, hier muss die Politik nacharbeiten“, so der Vorsitzende des Landesverbandes Solarenergie in Rheinland-Pfalz, Wolfgang Müller.

Bei der BIPV eröffnet sich ein weites Feld an Möglichkeiten, Energie aus Solaranlagen zu gewinnen. Fassadenanlagen mit Wärmedämmung und Schallschutz, Sonnenschutzelemente, Brüstungselemente an Balkonen, Sichtschutzelemente, Überkopfverglasungen, Solar-Carports und vieles mehr. Die Einsatzmöglichkeiten von Photovoltaik im und am Gebäude sind vielfältig und ergeben neben der primären Strom- und Energiegewinnung auch zusätzliche Funktionen und Vorteile. Vertikale Solarelemente haben auch bei tiefstehender Sonne im Winter einen Ertragsvorteil.

Multifunktionale Bauelemente, die Strom erzeugen, sollten bei jedem Neubau zu selbstverständlichen Bestandteilen werden. Architekten, Planern, Bauingenieuren und Fachhandwerkern sollten in diesen Themen geschult sein.

An die Landespolitik gerichtet fordert der Solarverband Rheinland-Pfalz die Erweiterung des Solargesetzes um den Bereich BIPV. Ein Förderprogramm für gebäudeintegrierte PV Anlagen könnte den notwendigen Schub geben, sich mit dem bisher eher vergessenen Thema auseinanderzusetzen. An die Adresse der Kommunen gerichtet, fordert der Verband eine Vorbildfunktion einzunehmen.