Veröffentlicht am 21. Mai 2022 von wwa

LINZ (Rhein) – Schrottsammler in Linz kontrolliert und Ladung sicher gestellt – Polizei auf Tatortsuche

Die Polizei Linz am Rhein wurde am Samstag, 21. Mai 2022, auf einen Schrottsammler aufmerksam, der mit einem VW Crafter mit HA-Zulassung nahezu voll beladen mit Altmetall, Elektrogroßgeräten und sonstigem Schrott. So wurde auch eine Grableuchte sowie ein Weber Gasgrill im Laderaum gefunden und als Beweismittel sichergestellt.

Die Polizei Linz bittet um Mitteilung, ob das Fehlen eines Grills oder einer Grableuchte festgestellt wurde, oder Jemand einen solchen Gegenstand an den beschuldigten Schrottsammler freiwillig abgegeben hat. Hinweise bitte telefonisch unter der 02644-9430 oder per E-Mail an

PILinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei