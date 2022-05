Veröffentlicht am 21. Mai 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Martin Diedenhofen fordert Kreativ-Köpfe auf, sich beim Wettbewerb „Kultur- und Kreativpiloten Deutschland“ zu bewerben

Der Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen macht auf den Wettbewerb „Kultur- und Kreativpiloten Deutschland“ aufmerksam und ermuntert kreative Tüftlerinnen und Tüftler sowie Denkerinnen und Denker aus seinem Wahlkreis, sich für die Auszeichnung der Bundesregierung zu bewerben.

Der Wettbewerb richtet sich in erster Linie an Menschen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Im Zentrum stehen Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich mit innovativen Ideen aktuellen Herausforderungen stellen. Zu gewinnen gibt es ein auf die Unternehmensziele zugeschnittenes Mentoring-Programm. Darüber hinaus werden die Gewinnerinnen und Gewinner Teil eines der größten Branchen-Netzwerke. Die Bewerbungsfrist endet am 30. Juni 2022.

„Die Kreativ-Branche hat enormes Potenzial für Wirtschaft und Gesellschaft“, betont Diedenhofen. Mit ihren Projekten und Unternehmensvisionen würden die kreativen Köpfe Herausforderungen auch über wirtschaftliche Gesichtspunkte hinweg meistern, so der Bundestagsabgeordnete.

Egal ob bisher nur eine Idee existiert oder das Unternehmen bereits vollständig am Markt ist: Jeder und jede kann ein Projekt via Online-Formular auf www.kultur-kreativpiloten.de einreichen. Zur Bewerbung müssen folgende Anforderungen erfüllt werden: Eine kurze Beschreibung der Idee, Informationen zur einreichenden Person oder zum Team und ein kurzes Motivationsschreiben, warum man „Kultur- und Kreativpilot“ werden möchte.

Während der Bewerbungsphase können Fans, Freunde und Interessierte außerdem für ihre Favoritenprojekte abstimmen: Die drei Unternehmen, die beim Online-Voting die meisten Stimmen bekommen, überspringen die Vorauswahl und werden direkt zu den Auswahlgesprächen eingeladen.