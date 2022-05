Veröffentlicht am 21. Mai 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – BETZDORF – Afrika kommt nach Betzdorf – Konzert des Kreismusikverbandes Altenkirchen in der Stadthalle

Das Sinfonische Blasorchester des Kreismusikverbandes Altenkirchen e.V. gastiert mit seinem neuen Konzertprogramm „Afrika“ am 25. Juni um 19 Uhr in der Stadthalle Betzdorf. Reiner Meutsch war von den ersten Gedanken zu diesem Konzert sofort begeistert. Soll doch der Erlös an seine Stiftung „Fly and Help“ gehen und damit das Schulbauprojekt des Kreises Altenkirchen unterstützen.

Kreisdirigentin Nadine Reuber hat ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Die 50 Musikerinnen und Musiker des Orchesters waren von der ersten Probe an begeistert. Neben der African Sinfonie und einem Medley aus Filmmelodien aus dem Zeichentrickfilm „Dschungel-Buch“ werden auch zwei besondere Gäste auf der Bühne erwartet.

Die argentinische Sängerin Yma Amèrica Martinèz, bekannt aus dem Musical „König der Löwen“ wird gemeinsam mit dem Orchester einige Lieder vortragen. Stefan Klein, Solohornist des Musikkorps der Bundeswehr in Siegburg ist mit einem Solostück für Horn und Orchester dabei.

Last but not least wird auch Reiner Meutsch selbst dabei sein und etwas zur Verwendung des Erlöses erläutern.

Eigentlich findet das Konzert des SBO immer im Herbst statt. Aber die Terminkoordination unter den vielen Akteuren lies nur diesen Juni-Termin zu. Alle hoffen trotzdem auf ein volles Haus.

Der Kartenvorverkauf ist am Wochenende gestartet und findet zu den jeweiligen Öffnungszeiten an folgenden Stellen statt: Stadthalle Betzdorf, Sparkasse Betzdorf (S-Forum), Bürgerbüro Betzdorf, Homepage des KMV www.kmv-altenkirchen.de,den Vorstandsmitgliedern des KMV und bei allen Musikerinnen und Musikern des Orchesters. Der Vorstand des Kreismusikverbandes, die Kreisdirigentin, Reiner Meutsch und alle Akteure freuen sich schon riesig auf das Konzert.