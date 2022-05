Veröffentlicht am 29. Mai 2022 von wwa

KIRCHEN – Wieder Feierlaune in Kirchen (Sieg) – Stadtfest-Event findet am Sonntag, den 06. November 2022 statt

Für am Sonntag, den 06. November 2022 plant die Stadt Kirchen (Sieg) in diesem Jahr nach einer langen „Durststrecke“ während der Corona-Pandemie das nächste Kirchener Stadtfest mit Martinsmarkt und Live-Bühnenprogramm und die Vorfreude ist bereits riesig! Mit großem Engagement und vielen tollen Ideen haben Vereine, Firmen, Marktbeschicker und Private schon in den vergangenen Jahren immer wieder aufs Neue gezeigt, was in ihnen steckt und was unsere Region liebens- und lebenswert macht. Um teilnehmen zu können gibt es ab sofort auf den Internetseiten unter www.druiden-hexen-siegerland.de (Feste & Veranstaltungen / Veranstaltungshighlights) ein entsprechendes Anmeldeformular zum Download. Die Stadt Kirchen (Sieg) als Veranstalter würde sich freuen, wenn sich viele in die Großveranstaltung mit Marktgeschehen, Live-Bühnenprogramm und kulturellem Angebot wieder mit einbringen.

Für den Stadtfest-Abend ist ab 18 Uhr ein einzigartiges LIVE-OPEN-AIR bei freiem Eintritt und Kölscher Party-Stimmung vorgesehen. So ist es gelungen, neben der beliebten Kölsch-Rock-Partyband HEY KÖLLE zudem die Kult-Band HÖHNER – ein echtes Kölner Original, zu engagieren. Somit, „Loss mer zosamme fiere – Im 50. Jubiläumsjahr der Höhner“!

Der Veranstaltungsbereich des Stadtfestes wird sich in diesem Jahr wieder von der Lindenstraße aus über die Brücken- bis hin zur Bahnhofstraße erstrecken. Die angrenzenden Plätze, wie der Rathaus- und Bahnhofsvorplatz sowie das obere Parkdeck werden in die Veranstaltung mit einbezogen.

Beim Nonstop-Live-Bühnenprogramm möchte die Stadt insbesondere gerne die heimischen Musik-, Gesang- und Tanzgruppen vorstellen. Sie haben dabei eine große Bühne, um mit einer Darbietung auf ihren Verein aufmerksam zu machen. Auch besondere Showeinlagen, wie z. B. Sketche, Kostümauftritt, Klamauk, Quiz und Kinderbelustigung, ziehen das Publikum immer magisch an.

Die Stadt Kirchen, in der organisatorischen Federführung von Sven Wolff, würde sich freuen, wenn sich Interessierte mit einem Marktstand, einer Aktion oder Präsentation, einem Auftritt beim Bühnenprogramm oder in sonstiger Weise in das Veranstaltungsgeschehen des Kirchener Stadtfestes am Sonntag, den 06. November 2022 in der Zeit von 10:00 bis 19:00/bzw. 22 Uhr einbringen könnten. Dem Ideenreichtum sind wie immer kaum Grenzen gesetzt und der Veranstalter freut sich auf viele Anmeldungen.

Aus organisatorischen Gründen wird darum gebeten, den Teilnahmebogen bis spätestens zum 12. September 2022 ausgefüllt an den zuständigen Mitarbeiter und Ihren Ansprechpartner der Stabsstelle für Vereine, Ehrenamt und Touristik der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg), Herrn Sven Wolff, E-Mail stadtfest@kirchen-sieg.de zu mailen. Alternativ kann man diesen auch auf dem Postweg versenden oder im Rathaus bzw. in der Tourist-Information einreichen.

Im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntages können die heimischen Geschäfte zudem ihre Türen öffnen. Die Organisationsleitung bedankt sich schon heute sehr herzlich für das Engagement bei der Durchführung des 17. Kirchener Stadtfestes und steht für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung.