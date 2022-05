Veröffentlicht am 21. Mai 2022 von wwa

LINZ – Wirtgen Stiftungen spenden 40.000 Euro an den Hospizverein – Unterstützung für geplantes stationäres Hospiz in Linz – Vermittlung durch Landrat Achim Hallerbach

Der Mensch möchte in Würde sterben – am liebsten zu Hause. Doch nicht immer ist das bei schweren Erkrankungen möglich. Eine menschenwürdige Alternative, wenn pflegende Angehörige überfordert sind oder eine Krankenhausbehandlung nicht mehr gewollt ist, sind stationäre Hospize. Eben ein solches will der vor vier Jahren gegründete „Förderverein für Palliativ- und Hospizarbeit Rhein-Wied“ im Norden des Kreises Neuwied bauen.

Der Plan wird immer konkreter: Die „Angela von Cordier-Stiftung“, hat sich als Trägerin der Verbundkrankenhäuser Linz und Remagen im vergangenen Jahr bereiterklärt, im ehemaligen Schwesternwohnheim am Linzer Krankenhaus ein stationäres Hospiz zu errichten. Im Sommer soll mit den Bauarbeiten begonnen werden, die Einweihung ist für Mitte des nächsten Jahres geplant.

Doch für einen gemeinnützigen Verein mit mittlerweile 154 Mitgliedern bleibt ein solches Projekt trotzdem ein Kraftakt. Landrat Achim Hallerbach, der das Projekt uneingeschränkt als zusätzliches, bislang in der Region fehlendes Angebot begrüßt und unterstützt, hat daher einen Kontakt zu den Wirtgen-Stiftungen vermittelt – mit Erfolg: Stefan und Jürgen Wirtgen überreichten jetzt dem Vereinsvorsitzenden Wolfgang Walter und Schatzmeister Detlef Nonnen einen großzügigen Scheck über 40.000 Euro.

„Die Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen und sozialen Einrichtungen, die sich vor allem um hilfsbedürftige Menschen in schweren Lebensphasen kümmern, sind für uns besonders förderungswürdig. Daher möchten wir mit unserer Spende einen Beitrag zur langfristigen Sicherung dieses Angebots leisten“, machten Stefan und Jürgen Wirtgen unisono deutlich.

Detlef Nonnen zeigte sich darüber hoch erfreut und bedankte sich im Namen des Hospiz-Vereins für die „sehr großherzige Spende“ der Brüder Wirtgen. „Einerseits unterstützen sie den Bau des stationären Hospizes in Linz, andererseits sehen wir dies als große Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit unseres Vereins,“ betonte er.

Foto: Helfen kräftig mit, dass in Linz ein stationäres Hospiz entsteht: (v.l.) Detlef Nonnen, Wolfgang Walter, Landrat Achim Hallerbach, Stefan und Jürgen Wirtgen sowie Stiftungsleiter Daniel Wiechmann.