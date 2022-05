Michelbacher Schützenfest findet im Schützenhaus statt

Veröffentlicht am 22. Mai 2022 von wwa

MICHELBACH – Ab Vatertag ist Schützenfest in Michelbach

Wie seit über 60 Jahren beginnt an Christi Himmelfahrt das Schützenfest bei den Michelbacher „Adlern“. In diesem Jahr im Schützenhaus in Michelbach. Der Start ist am 26. Mai. Ab 10.00 Uhr wird mit dem Kronprinzenschießen begonnen. Ab 14.00 Uhr ist die Krönung der Jugendmajestät. Anschließend findet das traditionelle Königsvogelschießen statt. Eine Vatertags-Wanderung nach Michelbach ist sicherlich lohnenswert. Am Samstagabend, 28. Mai 2022, nach dem Einmarsch der Fahnengruppe, der alten und neuen Majestäten, wird um 20.00 Uhr die Königs- und Kaiserkrönung vorgenommen. Anschließend findet der Königsball unter der musikalischen Begleitung der Kapelle Non-Stop-Dancing Band statt. In Michelbach immer ein Garant für eine super Stimmung und Tanzvergnügen. Am Sonntag, 29. Mai 2022, um 14.00 Uhr treten die Schützen „Im Schleedörn“ an und es beginnt der traditionelle Festzug der Vereine durch Michelbach. Im Rahmen des Nachmittages erfolgen noch einige Ehrungen, bevor das Blasorchester Mehrbachtal im Schützenhaus zum Konzert aufspielt. Bereits in den Jahren 1988, 1989 und 1990 wurde das Michelbacher Schützenfest in Schützenhaus gefeiert. Majestäten waren zu der Zeit Helmut Schüler, Jürger Mergardt, Renate Wachow und Sonja Heisterkamp. (bis) Fotos: Archiv BK – wwa